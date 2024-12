Terzotemponapoli.com - Conte dopo l’eliminazione del Napoli: “Un’occasione necessaria per valutare la rosa”

Antonio, allenatore del, ha commentato la recente eliminazione dalla Coppa Italia contro la Lazio ai microfoni di Mediaset, offrendo una riflessione articolata sulle scelte tattiche, il turnover e la direzione che la squadra sta intraprendendo. Ecco i punti salienti delle sue dichiarazioni, riportati daMagazine.Delusione e analisi della sconfittanon nasconde il rammarico per, sottolineando che il sentimento dominante non è solo la delusione ma anche una sana “arrabbiatura”. “Essere usciti da una competizione deve portarci questa sensazione interiore. Sapevamo che alcune scelte avrebbero comportato dei rischi, ma era necessario testare e dare opportunità a chi non aveva ancora avuto modo di mettersi alla prova in partite ufficiali”, ha spiegato.