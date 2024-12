Confindustria Benevento proteggere il valore delle imprese | focus sulla cybersecurity e sulla normativa NIS2

Leggi su Ildenaro.it

i sistemi informatici ed i dati digitali aziendali da attacchi ed accessi non autorizzati esterni è una priorità e un obiettivo da perseguire anche a seguito della direttiva europea NIS 2 (Network and Information Security) che prevede il raggiungimento di un comune livello di cybersicurezza in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.ha organizzato presso la propria sede, giovedì 5 dicembre, un incontro volto ad illustrare gli obblighi ai quali bisogna adempiere e gli strumenti per farlo.”Attraverso un percorso di verifica del livello di maturità e posizionamento di sicurezza informatico dell’azienda e la presenza di un insieme di strumenti in grado di evidenziare le vulnerabilità da colmare – si legge in una nota -,è in grado di fornire supporto gratuito alleinteressate ad adeguarsi agli obblighi previsti dallae a predisporsi a rendere più sicure le proprie aziende e la propria competitività”.