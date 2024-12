Oasport.it - Combinata nordica femminile, Gerboth si aggiudica il segmento di salto a Lillehammer. Azzurre lontane

Mariaha firmato il miglior punteggio neldidella Gundersen di, prima competizione stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di. La tedesca ha sfoderato una prestazione di alto profilo sul trampolino piccolo HS98 norvegese e partirà davanti a tutte al via deldi fondo (sulla distanza di 5 km) in programma alle ore 14.30.La 22enne teutonica ha raggiunto quota 96.5 metri, totalizzando 119.5 punti e costruendosi un piccolo vantaggio sulle più immediate inseguitrici in vista della prova sugli sci stretti. Seconda piazza provvisoria a 7? per la norvegese Ingrid Laate e terza a 8? per l’austriaca Lisa Hirner, forte candidata al podio considerando le sue qualità da fondista.Quarta a 19? la tedesca Svenja Wuerth, mentre la grande favorita norvegese (vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo) Ida Marie Hagen si è attestata in quinta posizione con un gap di 34? da recuperare in 5 chilometri sugli sci stretti.