CNR, protesta dei ricercatori precari: chiedono la stabilizzazione

Da oltre una settimana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è al centro di unapermanente. I, circa 4.000 in tutta Italia,con urgenza ladei contratti. L’iniziativa, iniziata come assemblea il 28 novembre 2024, si è trasformata in un’occupazione simbolica presso la sede centrale del CNR a Piazzale Aldo Moro, Roma. Le ragioni delladeidel CNR La scintilla è scattata quando la presidente del CNR, Anna Maria Carrozza, ha comunicato che l’Ente, nonostante stia valutando la situazione del personaleo, non procederà alle stabilizzazioni. Questa decisione, giudicata “insufficiente e inaccettabile” dai sindacati FLC CGIL e UIL Scuola RUA, ha portato all’organizzazione di un’assemblea permanente per mantenere alta l’attenzione pubblica e politica sul problema.