Cina | registra 19 000 donazioni di midollo osseo

Pechino, 06 dic – (Xinhua) – Il China Marrow Donor Program (CMDP) oggi ha annunciato che ad oggi, dalla sua inaugurazione nel 2001, ha agevolato 19.000di cellule staminali ematopoietiche da donatori non consanguinei. Il CMDP, la quarta banca dipiu’ grande al mondo, ha anche rivelato che il suo registro di potenziali donatori di cellule staminali si e’ avvito a quasi 3,49 milioni. Le cellule staminali ematopoietiche nelsono responsabili della produzione di tutti i tipi di cellule del sangue. Leda parte di volontari non consanguinei possono salvare la vita a persone che lottano contro malattie del sangue come la leucemia e l’anemia falciforme. A settembre, il CMDP ha fornito servizi di matching dell’antigene leucocitario umano (HLA) a oltre 120.