Caos Romania la Corte costituzionale annulla le presidenziali e cancella il ballottaggio | Possibili ingerenze russe

Leggi su Open.online

A due giorni dal secondo turno delle elezioniin, lahato il risultato del primo turno tenutosi il 24 novembre scorso. L’8 dicembre alsi sarebbero dovuti affrontare la candidata filo europea Elena Lasconi e quello di estrema destra e pro Putin Calin Georgescu. Proprio sulla campagna elettorale di quest’ultimo si erano addensati forti sospetti, tali da spingere l’Unione europea ad avviare un monitoraggio sui social, in particolare TikTok. Laha stabilito che per «garantire la validità e la legalità» vato «l’intero processo di elezione del presidente romeno», e così «l’intero processo elettorale» deve ricominciare. Nei giorni scorsi il presidente Klaus Iohannis ha desecretato alcuni documenti relativi all’indagine del Consiglio supremo per la difesa, da cui emergono prove di manipolazione di Paesi stranieri sul processo elettorale.