Oasport.it - Biathlon, Jacquelin timbra la sprint perfetta a Kontiolahti. Bionaz e Giacomel a ridosso della top10

, in Finlandia, prosegue la prima tappaCoppa del Mondo 2024-2025 di: la 10 kmmaschile viene vinta dal transalpino Emiliendavanti allo svedese Sebastian Samuelsson ed al tedesco Philipp Nawrath. Tra gli azzurri Didier, 12°, precede Tommaso, 13°.Il 10/10 al tiro consegna la vittoria al francese Emilien, al successo con il crono di 23’03?1, mentre un errore al poligono in piedi costa il successo allo svedese Sebastian Samuelsson, secondo a 18?9. Perfezione al tiro, invece, per il tedesco Philipp Nawrath, terzo a 25?1, e per lo statunitense Campbell Wright, quarto a 29?1.Seguono cinque norvegesi: quinto Johannes Thingnes Boe (2 errori a terra) a 51?0, sesto Vetle Sjaastad Christiansen (un errore in piedi) a 54?7, settimo Tarjei Boe (un bersaglio mancato al secondo poligono) a 57?1, ottavo Vebjoern Soerum (due errori equamente distribuiti) a 58?6, nono Sturla Holm Laegreid (4/5 a terra) a 59?6.