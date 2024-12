Arte e sostenibilità al Concerto con i Poveri con le opere green di Atoche

Leggi su Funweek.it

Il 7 dicembre 2024, l’Aula Paolo VI in Vaticano ospiterà la quinta edizione delCon i, un evento che intreccia solidarietà, musica ee coinvolge artisti di fama mondiale come Hans Zimmer, premio Oscar per la colonna sonora de Il Re Leone e per Dune, la violoncellista Tina Guo, e Mons. Marco Frisina. Quest’anno, il messaggio di inclusione si arricchisce con l’urbana sostenibile, grazie alla collaborazione con lo street artist sudamericano Carlos, Airlite e Yourban 2030.urbana e: la collaborazione tra Airlite e Yourban2030Due sono leinedite che raccontano la sinergia tra creatività e tutela ambientale: entrambe le creazioni sono state realizzate con pitture fotocatalitiche fornite da Airlite, in grado di neutralizzare l’inquinamento atmosferico, unendo estetica e tecnologia per un impatto concreto sull’ambiente.