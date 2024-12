Calciomercato.it - Alessandro Del Piero e Diletta Leotta fanno scalpore: la frase della discordia durante i sorteggi

dei gironi del Mondiale per club a Miami scoppia il caso mediatico: unapronunciata dall’ex attaccanteJuventus non passa inosservataIl Mondiale per club organizzato dalla FIFA per l’estate 2025 si farà, dopo tanti punti interrogativi. E sarà trasmesso anche in chiaro in Italia. Insomma, un debutto col botto si potrebbe dire. Eppure, qualcosa è andato stortoe Delsul palco delo dei Mondiali per club (ANSA) Calciomercato.itInfatti, oltre al balletto di Arsene Wenger sul palco di Miami definito ‘cringe’ da diversi spettatori e che ha già spopolato su tutti i social, non è passata inosservata unadiDelpronunciata mentre veniva presentatasul palco. L’ex campioneJuventus si sarebbe reso protagonista di una gaffe, forse dovuta a delle sfumature linguistiche e una battuta mal riuscita.