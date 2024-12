Oasport.it - Volley femminile, le migliori italiane della 11° giornata di A1. Come cresce Eze! Obossa devastante per il settimo sigillo di Busto

Leggi su Oasport.it

LE11ªDI SERIE A1ANNA DANESI: Non viene troppo chiamata in causa da Konstantinidou la centrale azzurra in attacco e allora sistema con il muro il suo score nella sfida contro Vallefoglia. Arrivano 8 muri vincenti, per un totale di 13 punti con il 63% in attacco e pure un ace.SONIA CANDI: Sfida da ex di gran lusso per la centrale di Vallefoglia che mette la firma sul punto conquistato a Monza. per lei 13 punti con il 67% in attacco, 2 muri e un ace a suggellare una prova di spessore.EMMA GRAZIANI: Gaspari le concede spazio e lei si prende un o spicchio di palcoscenico chiudendo la sua prova a Pinerolo con 11 punti all’attivo, frutto del 67% in attacco e di 3 muri pesanti.EKATERINA ANTROPOVA: Non manca mai. Anche a Pinerolo assoluta protagonista con la bellezza di 28 punti in tre set.