Tosca D'Aquino è la mamma del capitano di Don Matteo

Una guest star nella settima puntata di Don14, in onda questa sera su Rai 1. A Spoleto arriverà una donna vulcanica ed esuberante, destinata a portare scompiglio: si chiama Fiamma Durante, è ladelMartini (Eugenio Mastrandrea) e ha il volto di.Stando alle anticipazioni della puntata, ci sarà di che divertirsi. Innanzitutto, il rapporto di Fiamma con suo figlio non sembra essere dei migliori, perchè ilmal sopporta il carattere estroverso della madre e non è affatto contento di ritrovarsela accanto.I conflitti tra i due, evidentemente di lunga durata, porteranno Martini ad avvicinarsi a Giulia (Federica Sabatini), che ha appena scoperto che la donna a cui sta prestando assistenza è la sua, di madre, che l’aveva abbandonata quand’era ancora piccola.