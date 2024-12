Tvzap.it - “This is me”, le parole di Pier Silvio sorprendono la Toffanin (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News tv. “is me”, lediSilvia: tutti commossi – Da Riki a Elodie passando per Garrison e tanti altri: anche la terza e ultima puntata diIs Me, dedicata ai talenti nati ad «Amici di Maria De Filippi», è stata densa di emozioni. Anche la padrona di casa Silviasi è lasciata sopraffare dai sentimenti ed è scoppiata a piangere. Per lei è stato un appuntamento televisivo indimenticabile. A gran sorpresa è arrivato in studio il suo adorato compagnoBerlusconi. ( dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, perchè stasera non va in ondaLeggi anche: Jessica Morlacchi, com’era la gieffina prima della chirurgia“is me”, ledila: tutti commossi ()Ad un certo punto si è palesato in studioBerlusconi.