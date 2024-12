Nerdpool.it - The Batman: Robert Pattinson ha la risposta perfetta sui ritardi del sequel

La star di The, ha risposto in modo eccellente alle domande sui numerosidel, affermando in modo simpatico che sarà quasi alla fine della sua carriera di attore quando la trilogia prevista dal regista Matt Reeves sarà conclusa. L’attore riprenderà il ruolo di Bruce Wayne nel prossimo ThePart II, attualmente previsto per il 2026. Tuttavia, il film ha incontrato numerosi ostacoli durante lo sviluppo, di cuiha parlato brevemente in un ampio profilo pubblicato sul New York Times.“Potrei davvero andare in pensione entro la fine del film”, ha detto, alludendo al tempo che ci vorrà per far decollare ThePart II. Uscito nel marzo 2022, Theè stato un successo immediato, incassando 772,3 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo recensioni positive.