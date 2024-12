Lanotiziagiornale.it - Terrorismo, giovane kenyota fermata all’aeroporto di Orio al Serio: voleva andare in Medio Oriente a combattere per la causa jihadista

Sognava diinper sostenere la, ma la 19enne di origineè statalombardo dial, con l’accusa di, appena prima di imbarcarsi. A darne notizia è la Polizia di Stato che ha eseguito il fermo – convalidato dal gip presso il Tribunale di Milano – nei confronti della, indiziata per il reato di arruolamento con finalità di.Il fermo, si legge in una nota, è scaturito all’esito di un’articolata indagine condotta dalla Digos di Milano – Sezione AntiInternazionale e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione – Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e delEsterno, culminata con il fermo della ragazza presso l’Aeroporto dial(Bg) mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto in Turchia, paese individuato quale luogo di transito per raggiungere i teatri bellicirientali.