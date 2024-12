Ilrestodelcarlino.it - Strattona una passante e le scippa la borsa

Stava rientrando a casa quando un uomo l’ha raggiunta alle spalle e le ha portato via la borsetta. Uno scippo è stato commesso martedì sera sera, intorno alle 22, in via Dante Alighieri a Civitanova. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, ora impegnati negli accertamenti sull’accaduto, una donna stava camminando sul marciapiede lungo quella via nel quartiere di San Marone quando, improvvisamente, un uomo le si è avvicinato e, senza dire nulla, le ha strappato dalle mani lache lei aveva con sé. Poi lo sconosciuto è scappato via a piedi, di corsa, riuscendo a far perdere le sue tracce nel giro di pochissimi minuti. Per fortuna, nonostante sia statata all’improvviso dal malintenzionato, la civitanovese non ha perso l’equilibrio e così non ha riportato conseguenze fisiche preoccupanti.