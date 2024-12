Amica.it - Stephanie di Monaco nonna bis: è nata la nipotina. Ecco come si chiama

Grande festa nel principato diper l’arrivo di un nuovo royal baby. Il 2 dicembre – ma si è saputo solo ieri sera – èla seconda figlia di Louis Ducruet e Marie Chevallier. Ciò significa anche che la principessaè diventataper la seconda volta.diper la seconda voltaLunedì scorso, in gran segreto, il figlio didie la moglie hanno dato il benvenuto alla loro seconda figlia, una bambina di nome Constance. Una gioia immensa non solo per i genitori, ma per l’intero clan Grimaldi, che da oggi vanta un membro in più.A dare l’annuncio, sui social, i due volte mamma e papà. Con un post pubblicato la sera del 4 dicembre, la coppia ha diffuso un’immagine del polso della bambina con indosso il bracciale dell’ospedale.