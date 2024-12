Inter-news.it - Sorteggio Mondiale per Club, Inter con River Plate! Tutti i gironi

Leggi su Inter-news.it

Si è appena concluso ildella fase adelper2025: l’se la vedrà con, Monterrey e Urawa Red Diamonds. Eccogli accoppiamenti. La Juventus ha beccato il Manchester City, contro cui giocherà però all’ultima giornata. Poi avrà Wydad e Al-Ain.PER2025 – FASE AGIRONE A: Palmeiras (Brasile), Porto (Portogallo), Al-Ahly (Egitto),Miami (USA)GRUPPO B: PSG (Francia), Atletico Madrid (Spagna), Botafogo (Brasile), Seattle Sounders (USA)GRUPPO C: Bayern Monaco (Germania), Auckland City (Nuova Zelanda), Boca Juniors (Argentina), Benfica (Portogallo)GRUPPO D: Flamengo (Brasile), Esperance Sportive de Tunis (Tunisia), Chelsea (Inghilterra),Leon (Messico)GRUPPO E:(Argentina), Urawa Red Diamonds (Giappone), Monterrey (Messico),(Italia)GRUPPO F: Fluminense (Brasile), Borussia Dortmund (Germania), Ulsan HD (Corea del Sud), Mamelodi Sundowns (Sudafrica)GRUPPO G: Manchester City (Inghilterra), Wydad AC (Marocco), Al Ain (Emirati Arabi Uniti), Juventus (Italia)GRUPPO H: Real Madrid (Spagna), Al Hilal (Arabia Saudita), Pachuca (Messico), Salisburgo (Austria)DATE E DOVE VEDERLO IN TVIl torneo si svolgerà dal 15 giugno al 15 luglio 2025 negli Stati Uniti e sarà possibile vederlo in diretta tv e gratis su DAZN.