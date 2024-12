Bergamonews.it - Si ferisce a una gamba con la motosega, grave 33enne

Sant’Omobono Terme. Un altroinfortunio sul lavoro, dopo quello costato la vita a un operaio bergamasco di 58 anni a Soncino, nel Cremonese. Questa volta a Sant’Omobono Terme, in Valle Imagna, dove un ragazzo di 33 anni – C.C., le iniziali del nome – è stato soccorso in codice rosso, dopo essersi ferito a unacon unamentre stava tagliando delle piante.L’allarme poco dopo le 15 in un’area boschiva in via Alle Fonti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Zogno, i vigili del fuoco e l’Ats di Bergamo, oltre all’ambulanza e all’elisoccorso per il trasporto del giovane all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono giudicate gravi.