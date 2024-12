Inter-news.it - Serie A Femminile, per l’Inter Women sfida storica: prima volta!

per, che domenica si appresta a giocare il derby dicontro il Milan. Il motivo.SPECIALE – Domenica, giorno dell’Immacolata, giornata speciale pere il Milan. Infatti, il derby, per lanella storia, si giocherà a San Siro. La nota del club nerazzurro: “Domenica 8 dicembretorna in campo per lacontro il Milan che si giocherà a San Siro con fischio d’inizio programmato alle 14:30. Le nerazzurre, reduci dal successo contro il Napoli, sono al secondo posto in classifica a quota 24 punti. Il derby valido per la dodicesima giornata dellaeBay sarà trasmesso da RAI e DAZN e avrà una copertura mediatica totale”.Intera San Siro contro il Milan: oltre la!NON SOLO CALCIO – Sempre, dà notizia di un evento che si celebrerà proprio domenica: “Inoltre, in occasione della recente celebrazione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre scorso, tre giocatori di Milan e Inter, appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC, accompagneranno l’ingresso in campo delle calciatrici con l’obiettivo di dare ulteriore risalto al messaggio chee DCPS vogliono diffondere: “Il calcio è di tutti”.