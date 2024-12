Lanazione.it - Riparte la stagione del Pisa Beach Soccer, confermato lo staff tecnico

, 5 dicembre 2024 - Il LenergyBS preme sull’acceleratore e in vista della2025 conferma lodella prima squadra. Settimo anno nerazzurro per Matteo Marrucci, allenatore di comprovata esperienza alla guida di unoche prosegue sulla linea della continuità un lavoro avviato ormai da anni. Piena la fiducia garantita dalla società nell’operato di mister Marrucci, che sarà coadiuvato dal preparatore atletico Francesco Giacovelli, dal fisioterapista brasiliano Silas Fantinato e da altri componenti. Il presidente delBs Alessandro Donati è molto soddisfatto per lache si appresta a cominciare e spiega la concezione del progetto sportivo. "Andiamo a ufficializzare qualcosa che va in continuità con il passato recente - dichiara il presidente del sodalizio nerazzurro -.