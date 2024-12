.com - Nuove galassie scoperte nel protocluster Spiderweb grazie al telescopio James Webb

Ilsvelanel, rivelando sorprendenti dettagli sulla formazione delle grandi città cosmiche.rivela nuovi dettagli sulla galassia Sombrero: il fascino dell’infrarossoIl teloscopioIlspaziale(NASA/ESA/CSA) ha permesso agli astronomi di esplorare il, una struttura cosmica situata a oltre 10 miliardi di anni luce dalla Terra. Questo “ammasso in formazione” è composto da più di centoconosciute, che insieme offrono una rara opportunità per comprendere le dinamiche e l’evoluzione delle grandi città cosmiche.“Come previsto, abbiamo trovato nuovi membri dell’ammasso di, ma siamo rimasti sorpresi nel trovarne di più del previsto”, ha spiegato Rhythm Shimakawa della Waseda University in Giappone.