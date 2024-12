Ilfattoquotidiano.it - “Negare, difendere, deporre”: le tre parole incise sulle pallottole che hanno ucciso Brian Thompson

È sempre più avvolto nel mistero l’omicidio del ceo del colosso assicurativo sanitario United Healthcarea colpi di pistola davanti all’hotel Hilton Midtown, sulla Sixth Avenue nel centro di Manhattan. Mentre è ancora in corso la caccia all’uomo, gli investigatori sono a lavoro per decifrare un criptico messaggio lasciato dal killer sulla scena del crimine. Sui proiettili che, infatti, eranotre: “deny” (), “defend” () e “depose” ().Un misterioso messaggio che ancora deve essere analizzato. Secondo quanto riferiscono le autorità il movente, al momento, rimane sconosciuto, così come l’identità dell’autore dell’omicidio. Intanto sui social americani stanno già circolando molte teorie, ma la maggior parte sostiene che i tre bossoli potrebbero far riferimento a un libro pubblicato nel 2010 dal professor Jay M.