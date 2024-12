Ilrestodelcarlino.it - Musicoterapia per bambini fragili: perché è una risorsa importante. Lo spiega l’Antoniano

Bologna, 5 dicembre 2024 – Con lasi può comunicare con le persone tramite il suono, o ci si può approcciare con la musica. Laè riconosciuta per i suoi molteplici benefici. Gioca un ruolo fondamentale nel favorire il benessere emotivo, aiuta a gestire stress e ansia e si rivela particolarmente efficace per i più piccoli. Un aiuto per l’autismo Ladel: come funziona L’evento ‘Note per crescere’ Un aiuto per l’autismo Per questo viene utilizzata a supporto dello sviluppo delle capacità sociali e di comunicazione soprattutto incon difficoltà cognitive. Un valido esempio può essere l’autismo. “Lasi rivela unapreziosa per icon disturbi dello spettro autistico, dimostrando la sua efficacia nel ridurre lo stress e migliorare le capacità comunicative, relazionali e motorie”,Marinella Maggiori, Presidente dell’Associazione Italiana Professionisti della(AIM) e musicoterapeuta del Centro Terapeutico deldi Bologna.