Napolipiu.com - Manna: “Osimhen via a gennaio? Tecnicamente possibile. Kvara, ne riparliamo a fine stagione”

Il direttore sportivo del Napoli ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, facendo il punto sul mercato azzurro.Giovanni, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul futuro del club partenopeo ai microfoni di Mediaset nel pre-partita di Coppa Italia contro la Lazio.Sul momento della squadra, il ds ha sottolineato: “Vediamo risposte positive tutti i giorni in allenamento e siamo tranquilli. Siamo in una fase di costruzione dopo aver cambiato tanto. Il concetto del mister è più ampio: vogliamo costruire basi solide che durino nel tempo”.Interrogato sul mercato,ha fatto il punto sui rinnovi: “Incontriamo regolarmente gli agenti dei nostri giocatori, come nel caso di Olivera di cui siamo estremamente soddisfatti.