L’Uefa premia la Figc con il trofeo ‘Maurice Burlaz’ Gravina | Ci riempie d’orgoglio

Per la prima volta laha ricevuto il prestigiosoMaurice Burlaz, un riconoscimento da parte delche oggi hato a Nyon la Federcalcio italiana per l’impegno a livello di calcio giovanile. Raggiante il presidente Gabriele: “L’assegnazione per la prima volta nella storia alladel prestigiosoda parte della Uefa ci. Si tratta di un riconoscimento che certifica l’ottimo lavoro svolto dal Club Italia, per il quale desidero ringraziare il coordinatore Maurizio Viscidi, tutto lo staff e gli allenatori che si sono succeduti in questi anni, nonché la rinnovata collaborazione con i vivai dei club. Grazie ai successi con le Nazionali Under 17 e Under 19, siamo diventati un punto di riferimento in Europa, classificandoci davanti alle più blasonate Francia, Portogallo e Spagna.