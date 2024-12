Ilrestodelcarlino.it - Lo stallo in Regione. Fondi alla cultura fermi, associazioni preoccupate: "Rischio imprenditoriale"

Leli che hanno partecipato al bando regionale per i premi, le rassegne e i festival multidisciplinari sono in agitazione, perché laMarche non ha ancora ufficializzato quante risorse sono state assegnate ai progetti ammessi ma non ancora finanziati. Il bando è scaduto il 14 maggio scorso e la graduatoria è stata pubblicata il 2 agosto, precisando che i 500mila euro a disposizione (per l’esattezza 490mila) "risultano sufficienti a finanziare" solo le prime cinque domande sulle 86 ammissibili, per le manifestazioni storicizzate, e le prime sette (la settimana parzialmente) sulle 108 ammissibili, per le nuove proposte. Negli anni passati laMarche ha stanziato ulteriori risorse per finanziare, sulla base del punteggio assegnato loro, anche le altre domande ammesse in graduatoria ma in un primo momento non finanziate, pertanto da quattro mesi leaspettano di sapere se e quanto sarà riconosciuto per manifestazioni che si sono già in gran parte svolte.