Biccy.it - L’intervista di Teo Mammucari a Belve andrà in onda? La decisione della Rai

Leggi su Biccy.it

di Teoè durata meno di cinque minuti e questa notizia è stata confermata anche da Repubblica che proprio oggi ha svelato ulteriori retroscena. Si è parlato di “tensione e aggressività” e anche di “duello”. “Una manciata di minuti, forse cinque ed è apparso chiaro a chi assisteva che era diventato un duello. L’ospite non accettava le domande, Fagnani ha continuato per la sua strada. Fino a quandonon ha retto più: “No, guarda basta me ne vado”. La giornalista è rimasta seduta al suo posto, il pubblico l’ha applaudita“.Un lavoro non finito e che per questo motivo sarebbe potuto essere cestinato. Ma così non sarà. Rai, infatti, avrebbe deciso di mandare ugualmente inquello stralcio di intervista. Sempre Repubblica ha scritto: “Ora bisognerà vedere se la Rai manderà inanche questi pochi minuti, e pare di sì visto cheaveva firmato la liberatoria“; lo stesso Huffington Post ne è scerto: “Sullo screzio Fagnani Mammuccari sapremo tutta la verità: martedì prossimo i 5 minuti insu, Il conduttore non ha gradito le domande e ha abbandonato dopo pochissimo lo studio.