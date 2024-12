Sport.quotidiano.net - Le ultime dalla Continassa: Motta ritrova il suo capocannoniere per la sfida di sabato alle 18. I bianconeri recuperano Vlahovic. Probabile ballottaggio con Weah

Leggi su Sport.quotidiano.net

Thiagorecupera qualche pezzo. Se Italiano perde il suo, il tecnico bianconeroil proprio: Dusan, autore in campionato di 6 reti, come Orsolini, in 12 partite. Senza di lui, tre pareggi, tra campionato (con Milan e Lecce) e Champions (con l’Aston Villa) dei quali due a reti inviolate. Prima del suo forfait, due vittorie e un pareggio in altrettante uscite, a conferma di ciò che è scontato: le punte e i gol fanno la differenza. Anche perché in assenza didi vere punte la Juventus non ne ha, avendo ceduto Kean e dovendo fare i conti con l’infortunio di Milik, con Thiago che ha dovuto inventarsi falsi nove: niente che a Bologna i rossoblù non conoscano. A Lecce, la Juventus ha toccato il fondo, con 9 indisponibili. Sarà comunque in emergenza, ma attenuata, perché viaggia spedito verso il ritorno l’attaccante più pagato della serie A, con i suoi 12 milioni di ingaggio netti, che sta provocando tra l’altro qualche frizione tra lui e la Juventus in chiave rinnovo.