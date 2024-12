Lazio-Napoli 3-1 biancocelesti ai quarti di Coppa Italia

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Laavanza aidi finale di. Ibattono 3-1 ilall’Olimpicco grazie alla tripletta di Noslin, in gol al 32?, al 41? e al 50?. Per gli azzurri momentaneo 1-1 di Simeone al 36?. I capitolini aspettano aidi finale la vincente di Inter-Udinese, in campo il 19 dicembre alle ore 21 allo stadio ‘Meazza’ di Milano. Parte meglio la squadra di casa che si rende pericolosa dopo 6 minuti, cross di Pedro per Tchaouna che può colpire di testa indisturbato ma la sua conclusione non inquadra la porta. Al 10? ancora Pedro che cerca Tchaouna ma la verticalizzazione dell’ex Barcellona è troppo lunga. Al 13? contropiede degli azzurri ma Ngonge vanifica l’occasione controllando male il pallone in area di rigore. Al 16? tentativo di Rovella dal limite dell’area: palla sul fondo.