La serie The Bad Guy con la stagione 2 si fa ancora più grande ancora più cattiva

The Bad Guy torna con la secondapiùpiù. È incredibile come, dal 2022, anno d’uscita dellatargata Prime Video, lo show dei registi Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana crei una continuità liscia e mai macchinosa che prosegue la storia di Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), magistrato eroe, trasformato dall’opinione pubblica e dalle uniche persone di cui si fidava nel latitante Balduccio Remora. Lo avevamo lasciato di fronte alla sua nemesi, ed è di fronte a quest’ultima che lo ritroviamo. Messe finalmente le mani sul boss della mafia Mariano Suro (Antonio Catania), per l’uomo il cui nome e la cui carriera sono state infangate è arrivato il momento di intraprendere una nuova guerra. Non più contro i delinquenti che hanno insozzato la Sicilia e il resto dell’Italia, ma contro lo Stato, che non ha saputo mantenersi pulito di fronte a estorsioni e ricatti da cui aveva tanto da guadagnare.