La segretaria dei presidenti della Repubblica | Sandro Pertini? Era populista ma sapeva chiedere scusa

Albertina Gasparoni è stata ladi tantial Quirinale. Tra questi anche, ricorda oggi in un’intervista a. Il presidente socialista non aveva un carattere facile «ma. Un giorno mi chiese di chiamargli Scalfari, ma in realtà intendeva Scalfaro. Composi il numero del direttore dipartì a razzo con tutta una serie di considerazioni. Dopo un po’ si accorse dell’equivoco. Davvero mi aveva detto di chiamargli Scalfari, ma non si capacitava. Andò su tutte le furie, mi aggredì e mi cacciò malamente dal suo ufficio. Tornai nella mia stanza e scoppiai a piangere». E il presidente? «Verso sera mi convocò: “Sono veramente amareggiato”, ripeteva. E io: “Ma non è successo niente, signor presidente”.