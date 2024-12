Sport.quotidiano.net - La Rimadesio si butta via: "È stata una bella mazzata"

Quarta sconfitta di fila per la, questa volta in casa per mano di una tutt’altro che irresistibile Bakery Piacenza nell’ennesimo fatale finale in volata di questo scorcio di stagione. Su quattro insuccessi, tre arrivano con uno scarto di appena due lunghezze come a Omegna e Capo d’Orlando. Più simile alla prima che alla seconda quella maturata domenica sera al PalaFitLine dopo un match per ampi tratti in controllo e un margine di vantaggio che, pur senza brillare, aveva toccato le 11 lunghezze (61-50 a metà terzo quarto). Poi tutto ha funzionato esattamente al contrario. Da brividi l’ultimo giro di lancette. Sul 77-76 Cipolla (top scorer a quota 25 punti) e Fumagalli fanno 0/4 dalla lunetta (10 su 19 il conto finale dai tiri liberi, poco sopra il 50%), Zoccoletti dalla lunetta impatta ma restano alla9 secondi per piazzare il canestro della vittoria.