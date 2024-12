Metropolitanmagazine.it - Intelligenza artificiale e religione: una relazione inaspettata fra due mondi paralleli

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Quando l’venne inventata nel 1956 durante il famoso seminario estivo, tenutosi presso il Dartmouth College di Hanover nel New Hampshire, mai si sarebbe pensato di riuscire ad accostarla ad un mondo parallelo al suo: la. Oggi, nel 2024, questi due pianeti percorrenti due traiettorie che mai si sarebbero incrociate sono riusciti a trovare un punto di unione., l’esigenza di un’algo-eticaPhoto Credits – Corriere Della SeraL’avvento dell’IA ha portato con sé una scia di entusiasmo che ha animato le folle. Sembrava aver trovato lo strumento perfetto per la soluzione di qualsiasi problema dell’uomo. Una macchina in grado di prendere decisione autonome sulla base della formazione che ha ricevuto dall’uomo.