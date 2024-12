Tvplay.it - Insigne torna in Serie A: colpo per lo scudetto

Leggi su Tvplay.it

Lorenzopotrebbe lasciare il Canada ere inA per aiutare la squadra a lottare per loa sorpresaIl giocatore napoletano è stanco di rimanere ai margini del calcio internazionale e accetterebbe di corsa una proposta tecnicamente valida. Un club del nostro campionato sta pensando di riportarlo in Italia per lo sprint decisivo.inA:per lo(TvPlay – ANSA) Lorenzosi è accasato in Canada, al Torono FC nell’estate del 2022. Il Napoli, con l’allora ds Giuntoli, decise di dare un taglio netto alla squadra, provando a rifondare tutto con Luciano Spalletti e avendo poi ragione con la vittoria dello. A farne le spese furono proprio, Mertens, Koulibaly, Ospina, ovvero i leader di uno spogliatoio che aveva dato tanto ma vinto nulla.