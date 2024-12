Quifinanza.it - In 30 anni realizzati 900mila reati ambientali in Italia, con un giro d’affari di 260 miliardi

Leggi su Quifinanza.it

Negli ultimi 30, le ecomafie hanno commesso oltre 902.000, con una media di uno ogni 18 minuti, generando guadagni illeciti per quasi 260di euro. Questi sono i dati principali emersi dal report di Legambiente, che celebra i 30della prima edizione di “Ecomafia”.I maggiorinelle regioni con tradizionale presenza mafiosaSecondo quanto spiegato dall’associazione, in, nei ultimi 30, sono stati registrati precisamente 902.356. Di questi, il 45,7% si concentra nelle regioni con una forte presenza di criminalità organizzata. La Campania detiene il triste primato, seguita dalla Lombardia, che è la regione del Nord con il maggior numero di eco. Dal 1995 ad aprile 2024, sono stati censiti 378 clan, appartenenti a diverse organizzazioni mafiose, con interessi diretti in tutte le “filiere” dell’ecomafia.