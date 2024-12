Ilfattoquotidiano.it - Il principe Harry rompe il silenzio sul divorzio con Meghan: “Per i media ci siamo separati almeno 15 volte. Non torneremo in Gran Bretagna, i miei figli lì non possono fare molte cose”

“Pare che abbiamo comprato o abbiamo cambiato casadieci o dodicie che abbiamo divorziato altrettante. Quindi direi: cosa?”. Ilha vuotato il sacco, mettendoci anche un po’ di ironia ma ha finalmente risposto a tutte le voci e congetture che lo avrebbero visto in crisi con la moglie, se non addirittura separato in casa, o peggio, pronto al. Tutto falso ed infondato secondo quanto dichiarato apertamente a New York dove ieri sera ha presenziato all’annuale Deal Book Summit, un evento dedicato ai libri alla presenza di molti giornalisti. Tutti pronti a prendere nota. Il duca del Sussex non ha perso il piglio quasi scanzonato e volutamente ironico per rivolgersi agli odiatori del web, i “trolls” che hanno contribuito ad alimentare tante voci infondate “sperando” in una separazione della coppia.