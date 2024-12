Thesocialpost.it - Ignazio Polizzi trovato morto in casa col cranio fracassato, svolta nelle indagini: arrestato il fratello

sull’omicidio diil 21 novembre nella sua abitazione di via Lunetta, a Caltanissetta. Questa mattina, giovedì 5 dicembre, la polizia hail, Angelo, di 64 anni, con l’accusa di omicidio aggravato.Leggi anche: Padova, orrore in ospedale: papà sevizia il figlio neonato, grave in rianimazioneLa scoperta del corpo e i sospettiIl corpo diera stato riin una pozza di sangue nell’appartamento che condivideva con Angelo e altri familiari. Sul posto, gli agenti avevanoanche un secchio contenente acqua e sangue, con all’interno una spugna che sarebbe stata utilizzata per pulire parte del pavimento. Sul corpo di Angelosono stati riscontrati graffi ed escoriazioni, segno di un possibile scontro fisico tra i due.