Harry Potter | Ralph Fiennes è a favore di un nuovo casting di Voldemort ma succederà?

è pronto a vedere qualcun altro interpretare Lordnel reboot di. La HBO sta preparando il remake della serie come serie televisiva e recenti voci suggeriscono che Cillian Murphy potrebbe avere il ruolo. In un’intervista a Watch What Happens Live questa settimana,ha dato la sua benedizione a Murphy per il ruolo di, ma ha anche detto che sarebbe disposto a tornare nel ruolo.“Cillian è un attore fantastico. È un suggerimento meraviglioso. Sarei del tuttovole a Cillian. Sì”, ha dettoquando gli è stato chiesto di parlare del. I commentatori hanno subito ricordato che nel 2022aveva dichiarato a Variety che sarebbe stato disposto a riprendere il suo ruolo dise fosse stato chiamato. All’epoca la HBO non aveva ancora annunciato ufficialmente la serie, ma la serie di Fantastic Beasts era in corso e in generale il franchise dinon sembra mai rimanere inattivo a lungo.