Graziani consiglia Esposito | A lui e a Colombo mancano 2 cose!

lancia consigli per, attaccanti dell'Empoli, ma di proprietà, rispettivamente di Inter e Milan.CONSIGLIO PER EMERGERE – Ospite negli studi di Mediaset durante il post partita di Fiorentina-Empoli, Francesco 'Ciccio'ha voluto dispensare qualche consiglio ai giovani attaccanti dell'Empoli: «lo seguo, come, ma gli manca ancora quella cattiveria e quella fame che avevamo noi. Se potessi dare un consiglio è quello di non accontentarsi mai, perché oltre alla qualità e alla tecnica serve l'atteggiamento giusto e avere sempre fame e voglia». A proposito di, l'attaccante di proprietà dell'Inter ha deciso la qualificazione, segnando prima il gol del pari al 75? e poi trasformando il rigore decisivo nella canonica lotteria.