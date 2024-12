Sport.quotidiano.net - Garanzia Reijnders. Milan nuova formula. L’olandese è la chiave

Sei gol in Coppa Italia, dopo averne fatti tre in Serie A e altrettanti in Champions: miglior biglietto da visita per il Gewiss domani sera (ore 20.45), da presentare al miglior attacco del campionato, non c’è. Dalle ombre di Bratislava è nato un nuovo, con l’Empoli: altrettanto ficcante, più equilibrato con la mossa Musah (replicabilissima contro la Dea). Contro il Sassuolo, una graditissima parentesi “Sinneriana”: un set che non si vedeva a San Siro dai tempi dei macedoni dello Shkendija, nell’agosto del 2017. Altro, ora quello nuovo. Nuovo, ma con una costante: da “Power-“ a “Duracell“, sempre e comunque Tijjani. Un passato anche nei dilettanti del Csv 28, escamotage del papà Martin per sottrarlo al Twente (che pare non credesse in lui: troppo piccolo) e portarlo poi alla sua ex squadra, il Pec Zwolle.