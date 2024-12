Gaeta apre il Centro di Alta Diagnostica

Leggi su Ilfaroonline.it

, 5 dicembre 2024 – Il 4 dicembre 2024 è stato inaugurato ildidiche rappresenta un significativo passo avanti per la salute pubblica del territorio. Dopo un articolato e complesso iter autorizzativo, reso possibile grazie all’impegno e alla dedizione di diverse strutture aziendali, la Asl di Latina avvia questod’eccellenza, destinato a diventare un punto di riferimento per l’innovazionecon un importante ampliamento dell’offerta sanitaria.La Struttura, grazie a un protocollo d’intesa siglato tra la Asl e il Comune di, che ha promosso una raccolta fondi tra Enti, Associazioni, e cittadini del territorio, è dotato di apparecchiature diagnostiche innovative, tra cui: una TC, apparecchi per ultrasonografia, e un Mammografo digitale, per un valore complessivo di 715.