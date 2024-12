Lanazione.it - Estra pronta a riscattarsi. Arriva l’uragano Antonini

L’sta lavorando al completo, è rientrato il gruppo anche Andrew Smith, per preparare la sfida di sabato sera (PalaCarrara ore 20.45) contro Trapani. Una partita che l’deve provare a vincere anche perché il bottino iniziale di 6 punti comincia a scemare dal momento che le squadre dietro iniziano a muoversi. Pistoia deve ancora trovare una propria fisionomia perché gli ultimi cambiamenti hanno in buona parte stravolto l’assetto della squadra oltre al fatto che i sette stranieri a disposizione diventano un problema a livello di scelte tecniche. L’ha bisogno di qualcuno sotto i tabelloni che dia una grossa mano al rimbalzo e Smith è stato preso per questo ma chi lasciare fuori? Paschall visto nell’ultima partita non è certo un giocatore che può rimanere in tribuna, Kemp si è presentato alla grande come meglio non si poteva e Silins, a parte il calo nell’ultima partita, è sempre stato tra i migliori.