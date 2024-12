Empoli ai quarti di finale di Coppa Italia 2024 2025 | avversaria data orario e tv

Leggi su Sportface.it

L’si qualifica per ididie sfiderà la vincente del match tra Juventus e Cagliari, in programma il prossimo 17 dicembre. La squadra di Roberto D’Aversa ha avuto la meglio di quella di Raffaele Palladino ai calci di rigore grazie al penalty decisivo di Sebastiano Esposito, dopo l’errore dagli undici metri di Kean e Ranieri.Ora l’attende la sfidante, ma dovrà aspettare due settimane. Per ora sa che dovrà tornare in campo in un febbraio intensissimo. Quando? Ancora da definire. Idisi giocheranno nella prima e nell’ultima settimana del secondo mese del. Nel dettaglio dal 4 al 6 febbraio e dal 25 al 27 febbraio. In una di queste due settimane, si giocherà il match che interesserà l’. Gli orari possibili sono le 18.30 e le 21, ancora da definire.