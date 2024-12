Tvzap.it - È morta la moglie dell’amato musicista italiano: una vita insieme

Leggi su Tvzap.it

la: una– ÈPina Sirgiovanni, ladi Raoul Casadei, anche lui deceduto nel marzo del 2021. La donna aveva 86 anni e si è spenta nella mattinata di mercoledì 4 dicembre. Era malata da tempo e ricoverata in una clinica. Ad annunciare la sua scomparsa, la famiglia del “re” del liscio romagnolo. Addio a Pina Sirgiovanni, ladel “Re del liscio” Raoul Casadei. Il marito, come dicevamo, era morto nel 2021. I figli della coppia ora piangono anche la scomparsa della madre. Il grande dolore per la perdita sentito in tutta la Romagna. L'articolo Èla: unaproviene da TvZap.