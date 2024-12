Dona una scatoletta | un gesto d’amore per i gatti randagi

Leggi su Ilfaroonline.it

Il Natale si avvicina e con esso la magia della solidarietà. Quest’anno, perché non fare un regalo anche ai nostri amici a quattro zampe? L’appello arriva da chi si occupa quotidianamente di sfamare e prendersi cura di tanti: “Unaper i nostri pancini” è la campagna che invita tutti are un po’ di cibo per ini meno fortunati.Non chiediamo soldi, ma unaOgni giorno i volontari si dedicano al recupero di, cuccioli abbanti ein difficoltà, assicurando loro cure e un pasto caldo. Ma le bocche da sfamare sono tante e l’aiuto di tutti è fondamentale. Non servono grandi gesti: anche una singolao un pacchetto di croccantini può fare la differenza per un pancino affamato.Per chi vuole contribuire, è stata creata una lista su Amazon:tramite la lista desideri Amazon.