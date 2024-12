Feedpress.me - Custodia cautelare per una 19enne fermata a Milano: voleva arruolarsi tra i jihadisti in Siria

Una ragazza di 19 anni indagata per arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale è stata sottoposta a fermo dalla Digos dilo scorso 30 novembre mentre stava per imbarcarsi all’aeroporto di Orio al Serio di Bergamo per un volo diretto in Turchia . Secondo le indagini della pm Francesca Crupi della sezione distrettuale antiterrorismo , coordinata dal procuratore Marcello Viola.