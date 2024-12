Lortica.it - Cosimo II de’ Medici: un giovane granduca fragile tra immobilismo e consiglio di famiglia

II de’(1590–1621), figlio di Ferdinando I e Cristina di Lorena, salì al trono giovanissimo dopo la morte del padre. Nel 1608 sposò Maria Maddalena d’Austria, figlia di Carlo, duca di Stiria, e sorella del futuro imperatore Ferdinando II. Il loro matrimonio fu celebrato con grande fasto, culminando in uno spettacolare corteo di imbarcazioni sull’Arno. Nominatonel 1609, il suo governo fu caratterizzato dapolitico e burocratico, come evidenziato dagli storici.Educato con cura in numerose discipline,eccelleva in cosmografia, geografia, matematica e lingue straniere, padroneggiando il tedesco e il castigliano. Ricevette inoltre lezioni di strategia militare da Silvio Piccolomini, generale dell’artiglieriale, noto per aver posizionato i cannoni nella fortezza di Arezzo per controllare la città.