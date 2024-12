Bergamonews.it - Contro il Milan senza Cuadrado e Zappacosta: i convocati di Gasperini

Bergamo. Una defezione in più rispetto alla lista dell’Olimpico. Per la sfida aldi venerdì (6 dicembre), l’Atalanta perde Juane non recupera Davide.Di fatto nella lista deiè mini-emergenza esterni: il numero 77 è assente da ormai un mese a causa di una lesione al soleo e in settimana ha svolto solo lavoro individuale.A rallentare il colombiano, grande protagonista delle ultime due vittorieYoung Boys e Roma, è un acciacco di natura muscolare al flessore sinistro.Mercoledì ha svolto solo lavoro terapico: troppo poco il tempo per riuscire a tornare a disposizione in tempo. Sono 23 itotali.A dirigere dalla panchina ci sarà ancora Tullio Gritti, visto che misterdeve scontare la seconda giornata di squalifica in seguito all’espulsione sul campo del Parma.