Colpo di grazia elettrico

Il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares, si è dimesso. Ora tanti lavoratori perderanno lo stipendio da 1.500 euro al mese, mentre lui incassa cento milioni di buonuscita.Aldo Bombeivia emailGentile lettore, l’azienda smentisce quella cifra, però è certo che Tavares porterà via una barca di soldi. È la legge del neoliberismo: se l’azienda guadagna, il capo guadagna; se l’azienda perde, il capo guadagna di più. Ma il punto è un altro. La crisi dell’auto riguarda tutte le case europee e la colpa è dell’Europa. Mi spiego. L’Ue, che è un apparato tecnicista oppressivo, ha creduto che le nostre società potessero accettare un’imposizione commerciale dall’alto. Per obbligare la gente a comprare auto elettriche, ha ideato una rete di regole dirigiste degne d’un Soviet, consistenti in multe e premi alle aziende: più auto a combustione vendi, più paghi penali; più elettriche vendi, più incassi bonus e scali le penali.