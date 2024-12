Agi.it - Bove uscito dalla terapia intensiva. Empoli ai quarti di Coppa Italia

AGI - L'elimina la Fiorentinavincendo ai calci di rigore e regalandosi idi finale con una fra Juventus e Cagliari. Per il club viola la buona notizia è che Edoardotre giorni dopo il malore accusato in campo nella gara di campionato contro l'Inter. "Edoardo sta bene, è in forma, sta recuperando e siamo contenti. Bisogna avere pazienza e rispetto per lui. Ha cambiato reparto e quindi le cose vanno meglio. È nelle mani giuste e sta bene. Ha lasciato la, per la precisione è passato in un reparto che si chiama Utic, di livello di delicatezza inferiore", ha annunciato il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari in esclusiva a Mediaset nel pre-partita. Un successo quello degli azzurri che premia una prestazione coraggiosa e determinata di Ismajili e compagni, mentre i gigliati pagano gli errori dal dischetto di Ranieri e Kean.